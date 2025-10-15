İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8396
  • EURO
    48,7294
  • ALTIN
    5660.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü DEAŞ iltisaklı 2 şüpheli tutuklandı
Güncel

Terör örgütü DEAŞ iltisaklı 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA15 Ekim 2025 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ iltisaklı 2 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Osmaniye'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları ve örgütsel toplantılara katıldıkları tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 döner bıçağı, 4 askeri kamuflaj ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.