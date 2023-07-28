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Terör örgütü DEAŞ mensubu 5 terörist tutuklandı

Yozgat'ta geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA28 Temmuz 2023 Cuma 23:46 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ mensubu 5 terörist tutuklandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstihbarat Başkanlığımız ve TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, Yozgat Emniyet Müdürlüğümüz ile müşterek yürütülen operasyon kapsamında; geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Irak uyruklu A.K., M.A., S.H., A.H., A.M. isimli 5 şahıs, 26.07.2023 tarihinde Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şahıslar 28.07.2023 tarihinde sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmışlardır." ifadelerine yer verildi.

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