Terör örgütü DEAŞ mensubu 5 terörist tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstihbarat Başkanlığımız ve TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, Yozgat Emniyet Müdürlüğümüz ile müşterek yürütülen operasyon kapsamında; geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Irak uyruklu A.K., M.A., S.H., A.H., A.M. isimli 5 şahıs, 26.07.2023 tarihinde Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şahıslar 28.07.2023 tarihinde sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmışlardır." ifadelerine yer verildi.