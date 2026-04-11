Terör örgütü DEAŞ operasyonu: Eş zamanlı baskında yakalandılar

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. İki ayrı adrese yapılan baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemlerin sürdüğü açıklandı.

IHA11 Nisan 2026 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
Kastamonu'da güvenlik güçleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik kritik bir operasyona imza attı. İstihbarat çalışmaları sonucunda iki ilçede eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 3 şüpheli yakalandı ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

KASTAMONU'DA İKİ İLÇEYE EŞ ZAMANLI DEAŞ BASKINI

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki ilçede DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Operasyonda 3 şahıs yakalandı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

