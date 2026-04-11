Terör örgütü DEAŞ operasyonu: Eş zamanlı baskında yakalandılar

Kastamonu'da güvenlik güçleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik kritik bir operasyona imza attı. İstihbarat çalışmaları sonucunda iki ilçede eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 3 şüpheli yakalandı ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şahıs yakalandı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.