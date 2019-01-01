Terör örgütü DEAŞ'a 'aralık' darbesi

Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

DEAŞ saldırılarına karşı çalışmalarını sürdüren ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenlik önlemlerini artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin aralık ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Özellikle yeni yıl öncesi şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte nefes aldırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin düzenlemeyi planladığı çok sayıda eylemi başarılı çalışmalarla engelledi.

Aralık ayında 251 zanlı yakalandı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay düzenlenen operasyonlarda aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 251 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Zanlılardan bir bölümü sınır dışı edildi, mahkemeye çıkarılanlardan 13'ü tutuklandı. Çok sayıda zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ankara, İstanbul, Amasya, Hatay ve Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da fuhuş ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında günlük kiralık evlere düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi Naim T. gözaltına alındı. Sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Naim T'nin, terör örgütü DEAŞ'ın Bingöl hücresi içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, uzun süre Suriye'deki çatışma bölgelerinde savaştığı ve örgüt talimatları kapsamında kaçak yollarla İstanbul'a geldiği belirlendi. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2015 yılında hakkında yakalama kararı çıkartılan Naim T. bu kente gönderildi.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen 25 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Şanlıurfa, Amasya, Zonguldak, Kayseri, Konya, Tokat, Çorum, Düzce ve Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında yabancıların da bulunduğu 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

DEAŞ'lı kadın terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan ve 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan DEAŞ mensubu kadın terörist Ayşenur İnci, 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

DEAŞ'lı kadın teröristin, babası tarafından ikna edilerek teslim olduğu ortaya çıktı. Kadın terörist, sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İşlemlerinin ardından 19 Aralık'ta adliyeye sevk edilen Ayşenur İnci, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kadın terörist Ayşenur İnci, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 31 Aralık'ta tutuklandı.

Yeni yıl öncesi Ankara, İzmir, Samsun ve Kayseri başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 147 kişi gözaltına alındı, aramalarda silah ile para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İzmir'de yeni yıl öncesi 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda bir binada toplumsal olaylarda kullanılabileceği değerlendirilen sarı yelekler bulundu.

Yakalanan terör şüphelisinde Reina saldırısının izi çıktı

Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul'da 1 Ocak 2017'de Reina isimli eğlence merkezine düzenlenen saldırının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "yabancı terörist savaşçı" şüphesiyle 2017'de Mısır'a çıkışı yapılan şüphelinin sahte pasaportla geçen yıl ocak ayında yeniden Türkiye'ye geldiği ve illegal yollardan Suriye'ye gittiği bildirildi.

Şüphelinin kod adı kullandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli A.G'den ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde Çeçenistan ve Suriye'de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzenekleriyle ilgili görüntüler bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan parmak izi incelemesinde 1 Ocak 2017'de İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin yaralandığı saldırının tutuklanan zanlısı Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un Başakşehir ilçesindeki kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheli A.G'ye ait olduğu anlaşılmıştır.

Şüphelinin ülkemize yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir."

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutukladı. Zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

DEAŞ üyelerinin yargılanma süreci

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Sincar askeri emiri" olduğu iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, oğlu Mehdi Kurdi ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de aralarında olduğu 6 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan Suudi Arabistan uyruklu tutuklu sanık kuzenler Hamad ve Saleh Yahya, 4 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.