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Terör örgütü DEAŞ'a baskın: 10 gözaltı

Güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına Ordu'da operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

AA23 Aralık 2020 Çarşamba 09:37 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:37
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ üyesi şüphelilerin belirlenmesine yönelik yaklaşık 6 ay fiziki ve teknik takip yürüttü.

Çalışmanın ardından Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Altınordu ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 150 personelin görev aldığı ve 20 ekibin yürüttüğü operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde çeşitli birimlerde görev aldığı tespit edilen Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametleri ve üstlerindeki aramada, yabancı uyruklular arasında para havalesinde kullanıldığı değerlendirilen yabancı banka POS cihazı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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