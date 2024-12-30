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Terör örgütü DEAŞ'a bir operasyon daha! 16 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'a bir operasyon daha! 16 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten 15 Suriye uyruklu ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • İzmir terör operasyonu
  • DEAŞ şüphelileri
  • gözaltı operasyonu

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