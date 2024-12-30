Terör örgütü DEAŞ'a bir operasyon daha! 16 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten 15 Suriye uyruklu ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.