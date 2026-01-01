İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon: Şüpheliler adliyede
Güncel

Terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon: Şüpheliler adliyede

Yalova ve Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon: Şüpheliler adliyede
ABONE OL
Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık sabahı başlayan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

Bu arada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle engellenmesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulmuştu.

YALOVA'DA DEAŞ'A OPERASYON

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonuna ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda 3'ü kadın 25 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında Yalova Adliyesi'ne çıkarıldı.

OLAY

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını, çıkan çatışmada 6 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurmuştu. Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.