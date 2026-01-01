Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık sabahı başlayan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

Bu arada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle engellenmesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulmuştu.

YALOVA'DA DEAŞ'A OPERASYON

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonuna ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda 3'ü kadın 25 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında Yalova Adliyesi'ne çıkarıldı.

OLAY

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını, çıkan çatışmada 6 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurmuştu. Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.