Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladı! Cep telefonu yazışmaları ortaya çıktı

10 Kasım 2025 Pazartesi
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerini ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı kaydedildi.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 11:59
Cumhuriyet savcılığınca, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz G.Y. için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre G.Y'nin, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında soruşturma yürütülen S.A. tarafından banka hesabına gönderilen 520 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerini ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen G.Y'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

