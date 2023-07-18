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Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 2 kişi gözaltına alındı

Başkentte, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Temmuz 2023 Salı 10:18 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 2 kişi gözaltına alındı
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin el konulan dijital materyalleri ve sosyal medyada örgüt propagandası amacıyla yayınlanan görüntüleri inceleyerek DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve propaganda yaptıkları anlaşılan 2 şüphelinin kimlikleri ve Ankara'daki ikametleri tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Biri yabancı uyruklu 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

  • terör operasyonu
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