İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2025 Cuma / 2 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5323
  • EURO
    38,0374
  • ALTIN
    3357.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 5 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda örgütün uyuyan hücresinden olduğu belirlenen 5 terörist yakalandı.

IHA28 Şubat 2025 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 5 gözaltı
ABONE OL

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon için harekete geçti. Yabancı uyruklu M.S. (33), M.H. (39), A.R. (34), S.H.A.N. (46) ve A.H.'nin (17) terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresinden olduğu ve daha önce Suriye'de terör örgütü adına savaştığı belirlendi.

TEM polisleri bu tespitlerin ardından şafak vakti yaptığı operasyonda 5 şüpheliyi de yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 2017-2020 yılları arasında Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ adına savaştığı öğrenildi.

  • terör
  • operasyon
  • yakalama
  • deaş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.