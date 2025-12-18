İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 gözaltı

Aydın'da gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

18 Aralık 2025 Perşembe 11:34
ABONE OL

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Eş zamanlı olarak Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, hedef şahıslara ait adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu.

Operasyon kapsamında 6 yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

