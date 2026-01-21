İSTANBUL 9°C / 6°C
21 Ocak 2026 Çarşamba
Güncel

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Tutuklu sayısı yükseldi

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 63'e yükseldi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 16:30
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Tutuklu sayısı yükseldi
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Önceki operasyonlarda gözaltına alınan 115 şüpheliden 58'inin tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 63'e yükseldi.

