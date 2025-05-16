Terör örgütü DEAŞ'a para aktaran 2 şüpheli cezaevinde

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik soruşturması kapsamında şüpheliler A.G. ve C.K'nin banka hesapları incelemeye alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin yaklaşık 10 aylık incelenmesi sonucu A.G. ve C.K'nin Türkiye'de terör örgütü DEAŞ soruşturmaları kapsamında haklarında işlem başlatılan ve terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki Hol ve Roj kamplarında tuttuğu DEAŞ'lı teröristlere para aktardıkları tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.G'yi merkez Yüreğir ilçesi, C.K'yi de merkez Seyhan ilçesindeki ikametgahlarına düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 85 bin lira, 13 bin avro, 1500 dolar ile 60 leva ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden A.G'nin dini duyguları sömürerek topladığı 2,5 milyon lirayı, C.K'nin de 500 bin lirayı örgüt üyelerine aktardığı belirlendi.

İşlemlerin ardından, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.