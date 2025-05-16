İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2025 Cuma / 19 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,838
  • EURO
    43,5511
  • ALTIN
    4009.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü DEAŞ'a para aktaran 2 şüpheli cezaevinde
Güncel

Terör örgütü DEAŞ'a para aktaran 2 şüpheli cezaevinde

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para aktardığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 10:49 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'a para aktaran 2 şüpheli cezaevinde
ABONE OL

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik soruşturması kapsamında şüpheliler A.G. ve C.K'nin banka hesapları incelemeye alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin yaklaşık 10 aylık incelenmesi sonucu A.G. ve C.K'nin Türkiye'de terör örgütü DEAŞ soruşturmaları kapsamında haklarında işlem başlatılan ve terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki Hol ve Roj kamplarında tuttuğu DEAŞ'lı teröristlere para aktardıkları tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.G'yi merkez Yüreğir ilçesi, C.K'yi de merkez Seyhan ilçesindeki ikametgahlarına düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 85 bin lira, 13 bin avro, 1500 dolar ile 60 leva ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden A.G'nin dini duyguları sömürerek topladığı 2,5 milyon lirayı, C.K'nin de 500 bin lirayı örgüt üyelerine aktardığı belirlendi.

İşlemlerin ardından, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

  • adana
  • terör örgütü
  • deaş
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.