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Terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 6 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 07:13 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde silahlı faaliyette bulunan ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Dron destekli operasyona çok sayıda polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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