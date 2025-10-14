İSTANBUL 21°C / 12°C
  Terör örgütü DEAŞ'ı finanse eden şüpheliler yakalandı
Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ı finanse eden şüpheliler yakalandı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a 80 milyon lira para transferi yaparak örgütü finanse ettiği belirlenen 42 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

AA14 Ekim 2025 Salı 12:08
Terör örgütü DEAŞ'ı finanse eden şüpheliler yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın finansmanının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Bilal B. hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda, 42 şüphelinin örgüte finansman sağlamak amacıyla 80 milyon lira para transferi yaptığı belirlendi.

Yurt dışındaki 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Türkiye'de ikamet ettikleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, yurt dışında yaşadıkları belirlenen şüphelilerden 10'unun Rusya, 6'sının Türkmenistan, 1'inin Tacikistan, 1'inin Özbekistan, 2'sinin de Azerbaycan uyruklu olduğu tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Antalya, Nevşehir, Ağrı, İzmir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçleri 17 zanlıyı gözaltına alırken, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

