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Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına darbe! 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

IHA30 Aralık 2024 Pazartesi 09:01 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına darbe! 12 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüphelinin, 30 Aralık 2024 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin 11'i yakalanırken kalan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Zanlıların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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