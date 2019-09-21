19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri ölü taklidiyle kurtulmuş

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan örgütün sözde Telafer emiri ile 3 zanlı, adliyeye çıkarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanan sözde emir S.H. ile A.A.Y, A.T. ve R.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye götürüldü.

DEAŞ'ın güç kaybetmesi sonucu eşiyle birlikte kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen "Ebu Muhammed" kod adlı S.H'nin, 2008 yılında terör örgütü El Kaide'ye katıldığı, 2012'de de DEAŞ'a katıldıktan sonra terör örgütü içinde bir anda yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği, Irak polisi tarafından yakalanarak, cezaevine konulduğu öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında, Irak polisi tarafından öldürülmek istenen S.H'nin, baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu, eşiyle birlikte yaklaşık 2 ay önce yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği, örgüte kadın üye kazandırılmasından da sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Donanmanın gücüne güç katacak! İlk atış başarıyla gerçekleştirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ailesini katletmişti, ifadesi dehşete düşürdü

Ailesini katletmişti, ifadesi dehşete düşürdü

Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor

Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor

Ersun Yanal'dan Vedat Muric'e uyarı!

Ersun Yanal'dan Vedat Muric'e uyarı!

Ve mevsimin ilk karı yağdı

Ve mevsimin ilk karı yağdı

Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın

Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın

'Surkan' görücüye çıktı

'Surkan' görücüye çıktı

Anneden kızına geçen bir miras! Bölgenin en önemli lezzeti kışa hazırlanıyor

Anneden kızına geçen bir miras! Bölgenin en önemli lezzeti kışa hazırlanıyor

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor

Kilosu 70 lira! Eşi-benzeri yok, taneyle satılıyor
 

POPÜLER HABERLER

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

Anneden kızına geçen bir miras! Bölgenin en önemli lezzeti kışa hazırlanıyor

Anneden kızına geçen bir miras! Bölgenin en önemli lezzeti kışa hazırlanıyor

Karadeniz'in saklı güzelliği: Görenleri büyülüyor

Karadeniz'in saklı güzelliği: Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA