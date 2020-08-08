08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:11 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP/C’ye büyük bir darbe indirdi. Örgütün sözde merkezi konumunda bulunan İdil Kültür Merkezi’ni takibe alan güvenlik güçleri, kültür merkezinin çelikten yapılma dış kapısının açık olduğu sırada operasyonu başlattı.

Ekipler, kültür merkezi adı altında örgütsel faaliyet yürütülen merkezin alt katındaki kafeden hızlı bir şekilde sözde üst düzey örgüt yöneticilerin bulunduğu kata çıktı. Toplantı halinde olan DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu Y.K., örgüt yapılanmaları ve direniş meclisi sorumlusu N.G., örgüt yapılanmaları ve halkın hukuk bürosu sekreteri E.K., örgüt gençlik sorumlusu F.K., örgüt Anadolu illeri sorumlusu R.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Operasyonda terör örgütü DHKP/C’nin özel programlarla şifrelediği dijital arşivi ve yurt dışında bulunan sözde merkez komiteyle yaptıkları görüşme kayıtları da ele geçirildi. Kriptolu dijital bellek, incelenmek üzere ilgili emniyet birimlerine gönderildi.

ÇELİK KAPILAR AÇILDIĞINDA

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel dokümanların imha edilmeden ele geçirilmesi için hassas bir çalışma yürüttü. Arka arkaya 9 çelik kapının bulunduğu merkeze girmek için kapıların hepsinin açık olduğu anı bekleyen polisler, kapıların açık olduğu bir anda şok baskın düzenleyerek teröristlerin dijital arşivi ve dokümanlarını imha edilmeden ele geçirmeyi başardı.