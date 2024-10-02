Terör örgütü DHKP-C'nin sözde sağlık kabini sorumlusu için hesap vakti

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'de DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybederken 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde örgütün sözde sağlık kabini sorumlusu olduğu iddia edilen sanık Meryem Özsöğüt'ün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Meryem Özsöğüt ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Özsöğüt'ün avukatı ise müvekkilinin 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatını istedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, söz konusu suçun vasfı ve delillerin henüz toplanmamış olması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Gizli tanıklar dinlenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Meryem Özsöğüt'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sonraki celse gizli tanıkların dinlenebilmesi için duruşmayı erteledi.