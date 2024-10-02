İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2253
  • EURO
    37,8808
  • ALTIN
    2924.65
  • BIST100
    9174.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü DHKP-C'nin sözde sağlık kabini sorumlusu için hesap vakti
Güncel

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde sağlık kabini sorumlusu için hesap vakti

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde, DHKP-C terör örgütünün sözde sağlık kabini sorumlusu olduğu iddia edilen sanık Meryem Özsöğüt hakim karşısına çıktı.

IHA2 Ekim 2024 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde sağlık kabini sorumlusu için hesap vakti
ABONE OL

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'de DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybederken 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde örgütün sözde sağlık kabini sorumlusu olduğu iddia edilen sanık Meryem Özsöğüt'ün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Meryem Özsöğüt ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Özsöğüt'ün avukatı ise müvekkilinin 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatını istedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, söz konusu suçun vasfı ve delillerin henüz toplanmamış olması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Gizli tanıklar dinlenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Meryem Özsöğüt'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sonraki celse gizli tanıkların dinlenebilmesi için duruşmayı erteledi.

  • İstanbul Adalet Sarayı
  • Silahlı Terör Saldırısı
  • DHKP-C Terör örgütü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.