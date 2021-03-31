Terör örgütü elebaşının posterini açmışlardı... 5 kişi yakalandı

DHA 31 Mart 2021 Çarşamba 23:13 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta Yenikapı'da düzenlenen nevruz etkinliğinde, yüzlerini kapatarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtığı iddia edilen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürerken 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.