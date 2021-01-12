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Terör örgütü iş birlikçilerine operasyon

Mardin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapan 22 kişi gözaltına alındı.

AA12 Ocak 2021 Salı 08:46 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 08:46
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Yıldırım-8 Operasyonları" kapsamında sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Operasyonlar kapsamında tespit edilen 13 sığınak ve 8 depo kullanılamaz hale getirilirdi, 2 kilogram plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, el telsizi, mühimmat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Sığınaklarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda yapılan incelemelerde, örgüt mensupları ile iş birliği içinde olduğu, onlara finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 25 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentte 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ile cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.

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