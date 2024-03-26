Terör örgütü PKK, Belçika'da hareket alanı buluyor

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) "Avrupa'da PKK Yapılanması" başlıklı kitabına göre, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı teröristler ve KCK terör örgütünün yapılanmasına mensup çok sayıda PKK'lı, Belçika'da örgüt ağının önemli isimleri arasında kamusal görünürlüklerini gizlemeden, serbestçe PKK adına eylemler düzenliyor.

Türkiye'de terör örgütüyle bağlantılı kişiler de Brüksel'i, PKK'nın Avrupa'daki üssü olarak görmeye devam ediyor.

Terör örgütü PKK mensuplarından bir bölümü 1980 sonlarında Avrupa'ya kaçmaya başlarken, örgüt Belçika'da gördüğü müsamahayla rahatlıkla örgütlendi.

Belçika'ya giden PKK'lılar, sözde sivil toplum kuruluşları (STK) kurarak "sempatizan" kitlesi oluşturma çabası içine girdi.

Belçika, 1990'larda sadece PKK sempatizanlarını değil aynı zamanda teröristleri bünyesinde barındıran çok sayıda sözde STK'ye ev sahipliği yapmaya başladı.

Avrupa'daki ilk çatı yapılanmalarından birini Belçika'da kuran PKK, bu ülke özelindeki faaliyetlerini daha da derinleştirdi ve özellikle Brüksel'in Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti olmasından faydalanmak amacıyla burada toplumsal ve siyasi alana yayılmaya stratejik öncelik verdi.

Terör örgütü, Belçika'nın sağladığı imkanlar ve örgütü görmezden gelen politikaları nedeniyle Brüksel'i, Avrupa merkezli faaliyetlerinin bağlantı noktası haline getirdi.

- PKK'NIN BELÇİKA'DA SÖZDE STK YAPILANMALARI



PKK, 1980'lerin sonunda propaganda yapmak, maddi yardım toplamak ve sempatizan kazanmak için yeterli insan sayısına da ulaşarak Belçika'da örgütlenme yoluna gitti.

1984'te Türkiye'deki kanlı terör eylemlerini artıran PKK, Avrupa'nın propaganda imkanlarını kullanarak "kitle tabanı" oluşturmaya başladı.

KCDK-E (Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi/Le Congres de la Societe Democratique en Europe) ve KNK (Kürdistan Ulusal Kongresi/Congres National du Kurdistan), PKK'nın Belçika merkezli Avrupa çatı yapılanmaları olarak biliniyor.

Bu çatının altında çok sayıda sözde gençlik ve kadın yapılanmalarını temsil eden sözde STK'ler yer alıyor.

STK görünümü altında faaliyetlerini sürdüren bu yapıların bazıları, Belçika nezdinde 2014'ten bu yana "yasal" statüde yer alıyor.

PKK'nın sözde kadın kollarına mensup çok sayıda sözde dernek de Belçika'da hedef kitlesindeki kadınları mobilize etmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

PKK, radikalleşmeyi körüklediği bir sözde gençlik yapılanmasına da sahip.

Sözde gençlik yapılanmasına dahil dernek görünümlü birimler, son dönemde Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği askeri harekatlara karşı terör örgütü PKK/YPG'ye katılma çağrıları yapıyor.

- SÖZDE MEDYA YAPILANMASI



Belçika, PKK'nın propaganda aygıtı olarak çalışan birçok yazılı ve görsel sözde medya organına da ev sahipliği yapıyor.

Terör örgütü PKK özellikle Belçika'da 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında dergiler çıkarmaya başlarken, medya faaliyetlerinin önemli kısmı da Belçika'da yer alıyor.

PKK'nın terör propagandası için kullandığı dört kanalı, Belçika'da Türkiye'nin tepkilerine rağmen uzun süre faaliyetlerine devam ederken, artık bu kanalların ülkede yayın yapmasına izin verilmiyor ancak halihazırda örgütle bağlantılı olduğu bilinen birçok televizyon kanalının Brüksel'de ofisleri bulunuyor.

- YASA DIŞI EKONOMİK FAALİYETLER



PKK, terörün finansmanı için hayati önem taşıyan yasa dışı ekonomik faaliyetleri için de Belçika'nın kolaylaştırıcı ortamını kullanıyor.

Özellikle son yıllarda Belçika'da PKK ile ilgili davaların görüldüğü bölge mahkemelerinin, örgütün hem bu ülkedeki faaliyetlerini hem de Türkiye'deki terör saldırılarını, terör faaliyetleri olarak tanımlamaması da örgütün burada yasa dışı ekonomik faaliyetlerini kolaylaştırıyor.

Son rakamlara göre, PKK, Avrupa genelinde yasal görünümlü para toplama faaliyetleri ve yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı ile yıllık 500 milyon dolar civarı gelir elde etti. Belçika'da sadece yasal görünümlü yollarla topladığı para ise 1 milyon 250 bin avroya tekabül ediyor.

Bu paranın önemli bir kısmını iş insanlarından toplanan haraçlar oluştururken, yasal görünümlü dernek ve vakıflar aracılığıyla toplanan bağışlar da PKK'nın finans kaynakları arasında yer alıyor.

Terör örgütü, Belçika'da provokasyon ve kışkırtma, Türkleri hedef alan saldırılar, Kürt gençlerin radikalleştirilmesi, aşırıya varan şiddet ve terör eylemleri dahil aktif şekilde yasa dışı suçlarla anılıyor.

- PKK YANDAŞLARININ CHERATTE KÖYÜNDEKİ ŞİDDETİNE POLİS MÜDAHALE ETMEDİ



Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, dün, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de dün gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.

Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirmişti.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.