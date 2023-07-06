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Terör örgütü PKK çocukları zorla silah altına almaya devam ediyor

Terör örgütü PKK/YPG, Haseke ve Halep illerinde işgalinde tuttuğu bölgelerde son 2 günde 17 çocuğu zorla silah altına aldı.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 20:02 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK çocukları zorla silah altına almaya devam ediyor
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, son günlerde anayollarda ve özellikle de okulların önünde "kontrol noktaları" sayısını artıran terör örgütü, Haseke ve Halep illerinde yuvalandığı bölgelerde çocuk kaçırma eylemlerine hız verdi.

Dün Haseke il merkezinde lise son sınavı çıkışı 6 çocuğu kaçıran teröristler, bugün de Kamışlı ilçesinden 7 ve Halep'in Münbiç ilçesinden de 4 çocuğu ailesinden kopardı.

Böylece PKK/YPG son 2 günde 17 çocuğu zorla silah altına aldı.

Alıkonulan gençlerin Haseke'nin Malikiyye (Derik) ilçesine bağlı Han el-Cebel köyündeki sözde eğitim kamplarına götürüldüğü biliniyor.

2022'DE 1200 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI

BM'nin Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı açıklanmıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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