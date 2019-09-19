Örgüt çözülmeye devam ediyor: 6 terörist daha teslim oldu

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Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor: 6 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyinde bulunan barınaklarından kaçmayı başaran 4’ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından devam eden Pençe-3 harekatı terör örgütü PKK’da çözülmeleri arttırdı.

Terör örgütü PKK’nın kuzey Irak’ta bulunan barınaklarından kaçmayı başaran 4’ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.
 
Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 
Kaynak: TRT Haber

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