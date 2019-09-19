Örgüt çözülmeye devam ediyor: 6 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor: 6 terörist daha teslim oldu Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyinde bulunan barınaklarından kaçmayı başaran 4’ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.