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Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan'dan çaresizlik itirafı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan, Emniyet, MİT ve TSK'nın operasyonlarına karşı çaresiz kaldıklarını itiraf etti. MİT ve TSK'nın başarılı operasyonlarında terör örgütü PKK'nın sözde Başkanlık ve Yürütme Konseyi'nden 18 üst düzey teröristin öldürüldüğünü açıklayan Karayılan'ın, Türkiye'nin başarılı istihbarat ve teknik faaliyetleri karşısında yeniden yapılanmanın şart olduğunu söylediği öğrenildi.

DHA01 Haziran 2020 Pazartesi 13:07 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 13:07
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Emniyet, TSK ve MİT’in terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonları, terörist elebaşı Murat Karayılan’ı uzun süredir saklandığı yerden çıkmasına neden oldu. Karayılan'ın terör örgütü PKK’nın Başkanlık ve Yürütme Konseyi’nden 18 üst düzey teröristin öldürüldüğünü açıkladığı kaydedildi. Terör örgütü kanalına konuşan Karayılan'ın, Türkiye’nin başarılı istihbarat ve teknik faaliyetleri karşısında çaresiz kaldıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

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Terörist elebaşı Karayılanın, terör örgütünün üst düzey 18 isminin öldürüldüğünü bizzat açıklayarak, bu isimler arasında PKK Başkanlık ve Yürütme Konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Şengali kod İsmail Özden, PKK Dış İlişkiler sorumlusu Mikail Özdemir, PKK sözcüsü Emrullah Dursun, Kandil’in kasası olarak bilinen Ali Aktaş’ın da olduğunu duyurduğu ifade edildi. 

Terörist elebaşının, bu teröristlerin öldürülmesinin örgüt için çok büyük kayıp olduğunu da itiraf ettiği belirtildi.

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