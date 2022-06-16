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Teröristbaşı Yoldaş'tan 'Gezi' itirafı!

Terör örgütü PKK elebaşlarından Tekin Yoldaş 'Gezi' olayları hakkında itiraf niteliğinde bir açıklamada bulundu. Terörist Yoldaş 'Gezi'nin öznesi de öncüsü de bizdik.' dedi.

16 Haziran 2022 Perşembe 22:44 - Güncelleme:
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Terör örgütü PKK'dan Gezi olayları hakkında itiraf niteliğinde bir açıklama daha geldi. Elbaşlarından Tekin Yoldaş "Gezi'nin öznesi de öncüsü de bizdik" diyerek bunun bir terör eylemi olduğunu belirtti.

'GEZİNİN ÖZNESİ BİZDİK'

Teröristbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü:

Halkların Direnişi Hareketi ismiyle biz Gezi direnişinin yarattığı etkiyle kurulduk. O Gezi direnişinin arayışı bizde cisimleşmiş oldu. Bugün birçoğumuz Gezi ayaklanmasında önde olmuş arkadaşlarımızdı. Bu Taksim ayaklanması doğrudan bu hareketin öznesi olduğu bir mücadeledir.

Terörist Yoldaş daha önce de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işgal girişimi temali eylemlerle ilgili olarak "Destekliyoruz ve içlerinde üyelerimiz var" demişti. Muhalefet Boğaziçi eylemlerini de desteklemişti.

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