  • Terör örgütü PKK gösterilerine katıldı: 5 suçtan hapis talebi ile yargılanacak
Güncel

Terör örgütü PKK gösterilerine katıldı: 5 suçtan hapis talebi ile yargılanacak

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, 5 suçtan 23 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 09:50
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün çağrısı üzerine korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla 28 Ocak'ta tutuklanan U.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, 19 ve 20 Ocak'ta Dağlıoğlu Mahallesi'nde örgüt üyeleriyle çöp konteynerlerini kullanarak yolu bir süre trafiğe kapattığı, güvenlik güçlerine taş, sopa, tekme ve yumruklu saldırıda bulunduğu anlatıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İÇEREN PAYLAŞIM

İddianamede, kimliğini gizlemek için yüzünü bez parçasıyla örttüğü belirtilen U.Ç'nin, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, yolda lastik yaktığı, cep telefonunda eylemlerine ilişkin görüntüler tespit edildiği ve sosyal medya hesabında terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

5 YIL 6 AYDAN 23 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İkametinde yapılan aramalarda 35 fişek ele geçirilen sanığın, "görevi yaptırmamak için direnme", "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu malına zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ile "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından 5 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

  • Adana terör PKK/KCK
  • korsan gösteri
  • 23 yıl hapis talebi

