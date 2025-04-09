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Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilmişti: Epözdemir için istenen ceza belli oldu

Fırat Epözdemir hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilmişti: Epözdemir için istenen ceza belli oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Epözdemir'in silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatı doğrultusunda, sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları sonrasında kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Bağcılar başkanı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Epözdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği ifade edilen iddianamede, Epözdemir'in 10 Eylül 2015'te HDK'nın talimatıyla kurulan "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu ve gruptaki üyelerle Cizre'de yaşanan olaylara destek vermeye gittikleri aktarıldı. Örgüte ait yayınlar yapan bir internet sitesinde de 15 Eylül 2015'te, Cizre halkına ve sözde Kuzey Kürdistan halkına sahip çıkılarak eylemler yapılması gerektiğine ilişkin yayınlar yapıldığı vurgulandı.

İddianamede, Epözdemir'in HDK'nın Cizre'yle ilgili açıklamalarından sonra kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği, burada terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği öne sürüldü.

Görüntü tespit içeriklerine de yer verilen iddianamede, Epözdemir'in boynunda sarı-kırmızı-yeşil renklerde, ortasında yıldız bulunan terör örgütü PKK'nın sözde bayrağıyla etkinlikte bulunduğu kaydedildi.

İddianamede yer verilen ifadesinde Epözdemir, İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle soruşturmanın baroyu hedef aldığını ileri sürdü.

İddianamede, Epözdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

  • avukat Fırat Epözdemir
  • Fırat Epözdemir
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