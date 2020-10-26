Terör örgütü PKK ile iltisaklı teröriste 6 yıl hapis

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:45

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Hüseyin B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık, kaçak geçtiği Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kendisini alıkoyduğunu ve silahlı eğitim verdiğini ancak çatışmaya girmediğini öne sürerek, terör örgütü üyesi olmadığını iddia etti.

Duruşma savcısı, sanığın terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını ve ele geçirilen materyalin bunu doğruladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.