Terör örgütü PKK kanalında Özgür Özel'e övgü dolu sözler!

Aralık ayında Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 12 askerimiz şehit düştüğü saldırıyı kınayan TBMM metnine imza atmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 askerimizin şehit düşmesinin ardından da "Peki şimdi ne oldu? O gün atılan imzalar şehitlere mani oldu mu?" dedi. Selahattin Demirtaş'a 'demokrasi kahramanı' diyerek defalarca selam gönderen ve Türkiye düşmanı açıklamalarıyla bilinen Pervin Chakar'ın elini öpen Özel'e, PKK kanalında övgüler düzüldü.

CHP lideri Özel'in sözlerini hatırlatan PKK sempatizanı sözde siyasetçi Kemal Aktaş, "Özel'in değerlendirmeleri, mesajları dikkat çekici. İki ayrı devlet görüyoruz, artık itirazlar yükseliyor. Belli ki iki eylem daha olsa bu hükümet gidecek. Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyor" dedi.