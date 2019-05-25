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Terör örgütü PKK, Kandil’in güneyine kaçıyor!

Terör örgütü PKK, Türkiye Irak sınır hattında 30 km derinlikte yer alan Gare ve Kanireş gibi stratejik bölgelerde aldığı ağır darbeler sonrasında Kandil yönüne doğru geri çekildi. İHA ve SİHA’ların 24 saat bölgedeki denetimleri sayesinde mağaralardan çıkamayan örgütün lider kadrosunun son bir yıl içinde 27 önemli büyük toplantısını iptal ettiği öğrenildi.

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Terör örgütü PKK'nın Türkiye-Irak sınır hattından, Kandil’in güneyine doğru küçük gruplar halinde kaymaya başladığı ortaya çıktı. Türk güvenlik birimlerinin yerel, fiziki ve havadan istihbarat araçları ile Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik oluşturduğu baskılar somut bir şekilde sonuç vermeye başladı.
 
BÜYÜK GRUPLAR ÇEKİLDİ
 
Sınır hattına yakın Gare ve Kanireş gibi stratejik bölgelerde daha önce büyük gruplar halinde hareket edebilen teröristler, son bir yıldır TSK’nın İHA ve SİHA’lar eşliğinde yürüttüğü faaliyetle bitme noktasına geldi. Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin bölgeden küçük gruplar halinde çekildiğini ve kalan küçük bir grubun ise sivillerin arasında saklandığını belirtiyor.
 
MAVET’İ KONTROL ALTINA ALDI
 
ABD’nin İran’ı hedef göstermesi ile birlikte, Gare ve Kanireş bölgesindeki teröristler küçük gruplar halinde İran Irak sınır hattındaki Mavet bölgesine doğru kaymaya başladığı kaydediliyor. Örgütün lider kadrosunda yer alan isimlerinde bu bölgeye kaydırıldığı belirtiliyor.
 
TERÖRİSTLER İRAN-IRAK SINIRA KAYDI
 
Terör örgütü PKK ile PJAK’ın Mavet İlçesi'nin Asos Dağı sınırında halktan zorla para ve vergi aldığı, ev ile bahçelerine el koyduğu belirtiliyor. Ayrıca vatandaşların ev ve mülklerine girmeye çalıştıklarını, yerleşim yerlerine üslerini kurduklarını, bu durumun da vatandaşların hayatlarına tehlike arz ettiğini bildiriliyor. Daha geçtiğimiz hafta Ankara’ya gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi PKK’nın hareketliliğine sessiz kalmayacaklarını Ankara’ya iletmişti. Ancak hali hazırda durum tersi yönde seyrediyor.
 
"SÜLEYMANİYE SINIRI VE ASOS DAĞLARI'NDALAR"
 
Konuya ilişkin Habertürk’e değerlendirmede bulunan Mavet İlçesi Kaymakamı Kamuran Hasan, “PKK’nın sorunu ciddi bir sorundur. Bizim bilgimiz dışında bölgeye gelmişler. Eskiden de Asos Dağı’ndaydılar. Bu dakikadan sonra uçakların onları vurması durumunda bunun sorumlusu biz değiliz. Asos Dağları'ndalar” dedi. Süleymaniye İl Meclisi üyesi Ziyad Kake Reza ise, “Süleymaniye sınırlarında PKK militanları var. PKK’nın hükümetin işlerini engellemesi ve halktan vergi alması kabul edilmez. Bizim açımızdan da il idaresi ve siyasetçilerin bu durumu kabul etmeyip çözmesi gerekir” yorumunda bulundu.
 
(Habertürk)

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