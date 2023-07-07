Terör örgütü PKK propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs tutuklandı.
Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.