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Terör örgütü PKK propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi yakalandı.

IHA7 Temmuz 2023 Cuma 12:13 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • PKK propaganda
  • silahlı terör örgütü

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