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Terör örgütü PKK propagandasına geçti yok! 5 kişi gözaltına alındı

Manisa'da silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınırken şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA15 Ağustos 2024 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK propagandasına geçti yok! 5 kişi gözaltına alındı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen 5 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerden P.E., A.Y. ve M.T. sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/YPG propagandası yapmak suçundan yakalanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. Silahlı terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslardan İ.H. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken gözaltına alına şüphelilerden A.M.'nin işlemlerine devam ediliyor.

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