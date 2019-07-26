Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.

Yunanistan'dan geri gönderildiği belirlenen ve terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Ö.S. ve A.S. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.