Terör örgütü PKK şüphelileri Edirne sınırında yakalandı
Edirne'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri sürülen iki zanlı sınırda yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.
Yunanistan'dan geri gönderildiği belirlenen ve terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Ö.S. ve A.S. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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