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Terör örgütü PKK üyesi 2 kişi İzmir'de yakalandı

İzmir'de ‘PKK/YPG/PYD terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Suriye uyruklu biri kadın 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA27 Ocak 2021 Çarşamba 13:17 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:17
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Terörle mücadele kapsamında, bölücü terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik MİT Bölge Başkanlığı’nın desteği ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çalışma kapsamında, ‘PKK/YPG/PYD terör örgütüne üye olmak’ suçundan, haklarında arama kaydı bulunan Suriye uyruklu 2 şüphelinin İzmir'de bulunduğu tespit edildi. Ekipler, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde, Menderes ilçesi Çine Mahallesi ile Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu M.U.E.H. ile M.A.N. adlı kadın gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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