İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2021 Perşembe / 20 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,0925
  • EURO
    13,5776
  • ALTIN
    694.959
  • BIST100
    1819.23
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Gri kategorideki terörist teslim oldu
Güncel

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Gri kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 19:05 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 19:15
ABONE OL

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i Terör Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de olmak üzere 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarının 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 180'e yükseldiği vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.