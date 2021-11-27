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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Sayı 182'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 18:27 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:39
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İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülme devam etti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin 2015 ve 2017'de terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi.

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