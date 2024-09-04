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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi. Öte yandan MSB, 16 Ağustos'ta bir PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurmuştu.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 20:22 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

16 AĞUSTOS'TA BİR PKK'LI DAHA TESLİM OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirmişti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe serisi operasyonları sayesinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK'daki çözülmenin devam ettiği vurgulanmıştı.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu belirtilen açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadesi kullanılmıştı.

Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
  • PKK terörist
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