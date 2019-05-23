27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1354
  • 6,8498
  • 251.846
  • 84.442
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da iç hesaplaşmaların hızlandığı, kış döneminde örgüt yöneticilerinin emriyle 'ajan' olduğu gerekçesiyle öldürtülen terörist Erhan Gülen'in intihar ettiği algısının oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da yaşanan korku ve panik, örgüt içi hesaplaşmayı hızlandırdı.

Son dönemdeki operasyonlarla sözde lider kadroda yer alanlar başta olmak üzere birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi, örgütün sözde üst yönetimiyle kırsaldaki teröristleri birbirine düşürdü.

Sözde lider kadro, kırsaldaki teröristleri ajanlıkla suçlarken, bu suçlamalar örgütte infazları artırdı.

Bölücü terör örgütü, infazlara örgüt mensupları arasında huzursuzluğa neden olmaması için intihar süsü veriyor.

- GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST İNFAZ EDİLDİ

Örgüt içi infaz son olarak Jandarma Özel Harekat birliklerince 15 Mayıs'ta Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ortaya çıkarıldı.

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "sözde Erzurum Yayladere Gücü sorumlusu" Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen'in kış döneminde örgüt yöneticilerinin emriyle kaldığı mağarada öldürüldüğü ve bunun intihar olarak gösterildiği belirlendi.

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari için harekete geçildi: Burayı 15 yıldır araştırıyoruz

Hakkari için harekete geçildi: Burayı 15 yıldır araştırıyoruz

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

"Alka" başarıyla imha etti

'Alka' başarıyla imha etti

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

4 adet T-50 tipi savaş uçaklarını teslim aldılar

4 adet T-50 tipi savaş uçaklarını teslim aldılar

'Yerli otomobil' için tarih belli oldu

'Yerli otomobil' için tarih belli oldu

150 yıllık hayal projede sona doğru

150 yıllık hayal projede sona doğru

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

Turabi ABD'de de şampiyon oldu!

Turabi ABD'de de şampiyon oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA