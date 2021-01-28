İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4297
  • EURO
    8,9955
  • ALTIN
    438.748
  • BIST100
    1467
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK'dan büyük alçaklık! Tehditle Türkiye aleyhinde gösteri
Güncel

Terör örgütü PKK'dan büyük alçaklık! Tehditle Türkiye aleyhinde gösteri

Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı'da halkı tehdit ederek Türkiye aleyhinde gösteri düzenletti.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 08:26 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 08:26
ABONE OL

Suriye'nin doğusundaki Kamışlı kentinde, terör örgütü YPG/PKK, halkı mazot ve doğal gazı kesmekle tehdit ederek Türkiye aleyhinde protesto gösterisi düzenlemeye zorladı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, örgüt üyeleri Kamışlı'nın doğusundaki ilçelerde ev ev dolaşarak halkı gösteriye katılmamaları halinde doğal gaz ve mazot kesintisiyle tehdit etti.

Tehdit üzerine onlarca kişi, terör örgütü unsurlarının eşliğinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusundaki Malikiye'ye doğru ellerinde terör örgütü liderinin posterleriyle yürüdü.

Göstericiler Türkiye aleyhinde slogan attıktan sonra dağıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.