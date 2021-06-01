Terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

DHA 01 Haziran 2021 Salı 09:31 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 09:39

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde @jandarma ve @EmniyetGM tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK Terör Örgütü'nden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2008 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla, teslim olan örgüt mensubu sayısı 74 yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.