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Terör örgütü PKK/KCK operasyon! 3 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 11:00 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/KCK operasyon! 3 şüpheli gözaltına alındı
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, 2014-2017 yıllarında Yenişehir piknik alanında Irak'ın kuzeyindeki Sincar'dan gelen Ezidilerin kaldığı kampta, terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim verdiğinin belirlenmesi üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, E.K.D, N.Y.C. ve H.İ. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Diyarbakır operasyonu
  • PKK/KCK
  • gözaltı

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