Terör örgütü PKK/KCK operasyon! 3 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar kapsamında, 2014-2017 yıllarında Yenişehir piknik alanında Irak'ın kuzeyindeki Sincar'dan gelen Ezidilerin kaldığı kampta, terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim verdiğinin belirlenmesi üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, E.K.D, N.Y.C. ve H.İ. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.