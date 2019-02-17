Terör örgütü PKK/KCK operasyonları kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü PKK/KCK operasyonları kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör örgütü PKK/KCK operasyonları kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklanırken 226 kişi serbest bırakıldı. 448 kişinin sorgusu devam ediyor
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