Terör örgütü PKK/KCK'ya maddi yardım sağlayan zanlı yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin terör örgütü PKK/KCK mensuplarına maddi yardımda bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kimliğini belirledikleri S.A'nın banka hesap hareketlerini inceleyen ekipler, zanlının terör örgütü bağlantılı suçlardan kayıtları olan şüphelilerle arasında para trafiğinin bulunduğunu ayrıca cezaevinde bulunan bazı kişilere para yatırdığını tespit etti.

Küçükçekmece'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.