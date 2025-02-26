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Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 19 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilenlere operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskında 19 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 19 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, örgütün sözde siyasal gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten 19 şüpheli tespit edildi.

Savcılık, Beyoğlu, Bahçelievler ve Sultanbeyli'de 10-15 Şubat tarihlerinde pankart astığı ve yasa dışı gösteri yürüyüşü yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 12 ilçesinin yanı sıra Ankara, Kars, Afyonkarahisar ve Kırklareli'nde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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