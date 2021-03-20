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Terör örgütü PKK'lı terörist, Türkiye'ye kaçak girmek isterken yakalandı

Mardin'in Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan kişinin 'Alişer' kod adlı PKK'lı terörist C.A.M. olduğu ortaya çıktı.

DHA20 Mart 2021 Cumartesi 22:03 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:03
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Mardin'de sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırındaki 1 kişi, ülkeye kaçak girmeye çalışırken yakalanarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma İstihbarat Sınır Timi ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sorguya alınan kişinin, terör örgütü PKK üyesi 'Alişer' kod adlı C.A.M. olduğu belirlendi. Terörist C.A.M.'nin, yapılan incelemede, Suriye'nin Haseke kentindeki Şeddade kampında 20 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitimin ardından Sterahat Vezir kampında görev aldığı, 2019 yılı Ocak ayından itibaren Deyrezzor'daki Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında savaşçı, asayiş olarak görevlendirildiği ayrıca, bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Terörist C.A.M.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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