Yurt içi ve dışında yürütülen terörle mücadele sürecinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu bitirildi, kaynakları kurutuldu. Ailelerle yapılan işbirliğiyle katılım durdu, dağdaki militanların teslim olması sağlandı. Örgüt ilk kez bitme noktasına getirildi.

Akşam'ın İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, yurt içinde yapılan etkili operasyonlarla terörist sayısı dün itibariyle 587’ye düşürüldü.

Sadece bu yılın ilk 8 ayında yurt içinde kırsalda terör örgütü PKK’ya yönelik 45’i -geçtiğimiz aylarda yapılan Pençe ve Kıran gibi- büyük çaplı olmak üzere 84 bin 287 operasyon yapıldı. Şehir yapılanmalarına yönelik operasyonların sayısı ise 3 bin 714 oldu. Bu operasyonlarda 245 terörist teslim oldu, 173’ü sağ olarak ele geçirildi, 294’ü ise etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 577’si ağır silah olmak üzere bin 33 silah, 425 mayın ve el yapımı patlayıcı, 578 el bombası, 9.7 ton patlayıcı, 204 bin 875 mühimmat, 3 füze, 150 roket ve 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

MİT VE TSK, LİDERLERİ VURDU

MİT ve TSK’nın Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yaptığı nokta operasyonlarla da terör örgütünün tepe noktasındaki kadrolarının çoğu etkisiz hale getirildi.

15 Ağustos 2018’de, PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi ve sözde Sincar Eyalet Sorumlusu İsmail Özden Sincar’da;

21 Mart 2019’da PKK elebaşlarından Rıza Altun ile sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Mikail Özdemir, Sözcü Emrullah Dursun ve Kandil Sorumlusu Ali Aktaş Kandil’de;

27 Haziran 2019’da KCK Yürütme Konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, yine Kandil’de;

İki hafta önce PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Gülüzar Tural ile kadın yapılanması KJK’nın Konsey Üyesi Saliha Kaytar, Kandil’de etkisiz hale getirildi. Yurt dışı operasyonlarda, terör örgütünün Türkiye’den eleman kaçırma, Türkiye’ye terörist ve silah/patlayıcı sokma koridoru olarak kullandığı yollar kontrol altına alındı.

KIRMIZI LİSTE AZALIYOR

2015’ten Eylül 2019’a kadar 18’i kırmızı, 24’ü mavi ve 28’i yeşil listede olmak üzere başına ödül konulan 488 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Terörden Arananlar listesinde halen 182’si kırmızı kategoride bin 156 terörist bulunuyor. Bakanlık, teröristlerin ele geçirilmesinde katkıda bulunan ihbarlara kırmızı listedekiler için 4 milyon, mavi listedekiler için 1,5 milyon, yeşil listedekiler için bir milyon, turuncu listedekiler için 600 bin ve gri listedekiler için ise 300 bin TL ödül koymuş bulunuyor.

PARA VE MİLİTAN KURUDU

Aynı süreçte yurt içinde terör örgütünün ‘para, teçhizat ve insan kaynağı’ olarak kullandığı sözde sivil ve siyasi yapılara yönelik operasyonlar ile HDP’li belediyelere kayyum atanması, örgüte maddi ve lojistik kaynak ile militan temininin de durdurulmasında etkili oldu.

Örgütün ‘mağduriyet’ propagandası ile gençleri kandırmasını engelleyen adımlardan biri de, örgüte destek veren HDP’li belediyelere kayyum atanması oldu.

Kayyum’la birlikte şehirlerin imar edilmesi ve halka hizmet götürülmesi sonucu örgütün propaganda alanları da kurutuldu.

KATILIM İLK KEZ 84’E DÜŞTÜ

Eylül 2019 verilerine göre, örgüte katılımlar -kaçırmalar da dahil- ‘bin’lerden ‘84’e indi; örgütten kaçışlar ise en yüksek düzeye yükseldi. Bu kaçışlarda özellikle ailelerin güvenlik güçleriyle işbirliğinin önemli bir katkısı oldu. İçişleri Bakanlığı’nın örgüte katılan veya kaçırılan gençlerin aileleriyle yürüttüğü görüşmeler sonucu sadece bu yılın ilk 8 ayında 165, üç yılda ise toplam 465 genç örgütten kaçarak adalete teslim oldu.

1984’TEN BERİ İLK KEZ BİTME NOKTASINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi: “Terör örgütü 1984’ten bu yana ilk kez bitiş noktasına geldi. Örgüt hem fiziki şartlar, hem moral üstünlüğü, hem görünür olma, hem de hedefleri açısından çözülme aşamasına geldi. Tüm rakamlar ve istihbarat bilgileri bunu net olarak teyit ediyor. Özellikle rakamlar ve örgüt içi iletişim bunu bize gösteriyor. Sözde lider kadroları telsizle neredeyse hiç konuşmuyor, alt kadrolar konuşuyor. Nokta operasyonuyla imha edilmekten korkuyorlar. Zaten sayılarını çok azalttık. Sahada dolaşan neredeyse kimseyi görmüyoruz. Mağaralardan burunlarını uzatamıyorlar. Türkiye’de 40 yıldır ilk kez örgüt alanda kalmadı. Operasyonel ve istihbari süreçler devam ettiği için isim veremem ama özellikle örgüt için iki kritik alanda, hiç elemanları kalmadı.”

KAYYUM DARBE VURDU

“Bölgede atanan vekil belediye başkanlarıyla (kayyum) hem eleman devşirme, hem de ekonomik kaynakları bitme noktasına geldi. Siyasal desteklerinin de gittikçe azaldığı ve bitme noktasına geldiğini rakamlar bize gösteriyor.”

1.397 AİLE İLE İLETİŞİM

İçişleri, halen bin 397 örgüt mensubunun aileleriyle iletişim halinde, çocuklarını hayatlarını kaybetmeden veya daha fazla terör bataklığına gömülmeden kurtarmak için çaba yürütüyor.

KAÇAN KURTULUYOR

Teslim olanların verdiği ifadeler terörle mücadelede büyük yararlar sağladı. Ayrıca örgütün gençleri nasıl kandırdığı, nasıl kullandığı, üst düzey teröristlerin kendilerini nasıl istismar ettiğine dair anlattıkları da, örgüte katılımların azaltılması, kaçışların artması konusunda etkili oldu.

(Akşam)