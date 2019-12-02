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Terör örgütü PKK'nın elebaşları telsizde alay konusu oldu: Gölgelerinden korkuyorlar

Terör örgütü PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın öldürülme korkusu ile inlerinden çıkamadıkları için teröristler arasında alay konusu oldu. Teröristler yaptığı telsiz konuşmalarında, 'Onlar kedi gibi... Gölgelerinden korkuyorlar' dedikleri ortaya çıktı.

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PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın öldürülme korkusu ile inlerinden çıkamadıkları için Kandil'deki örgütün sözde kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması, teröristler arasında alay konusu oldu. Teröristler yaptığı telsiz konuşmalarında, "Markete lokum almaya gitmişler, unutmuşlar gelmeyi... Onlar kedi gibi... Gölgelerinden korkuyorlar" dedikleri ortaya çıktı.
 
Yerli İHA ve SİHA'ların da aktif olarak kullanılmasıyla birlikte son dönemde PKK'ya büyük darbe indirildi. Son bir yılda nokta operasyonlarla aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu bin 545 terörist etkisiz hale getirildi. Ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'da yaşanan korku ve panik telsiz konuşmalarına da yansıyor. Örgüt elebaşlarının yaşadığı panik havası ve öldürülme korkusu son olarak Kandil bölgesindeki örgütün sözde kuruluş yıldönümü etkinliklerine de damga vurdu. İstihbarat birimleri, teröristlerin 27 Kasım tarihinde Kürtçe ve Türkçe olarak yaptığı kriptolu telsiz görüşmelerini çözümledi.
 
Teröristlerin telsiz görüşmelerinde, örgütün sözde yöneticilerini kast ederek, "Bu başkanların hepsi pispirik (kedi) gibi herifler. Gölgelerinden bile korkuyorlar" diyerek gülüştükleri ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, işte, teröristlerin 27 Kasım'da yaptığı telsiz görüşmelerinden bir bölüm:
 
Civan Aram: Kandil sahasında mısın?
 
Serdar Amed: Öyle. Bir konumu var?
 
Civan Aram: Cemal (Murat Karayılan) Cuma (Cemil Bayık) Abbas (Duran Kalkan) başkanlar partinin (örgütün) şenliğine katılmamışlar.
 
Serdar Amed: Doğrudur. Sen nerden biliyorsun?
 
Civan Aram: Şehit Sungur yolunda konuşulanları duydum.
 
Devrim Roza: Senin söylediğin o başkanlar markete lokum almaya gitmişler duymadın mı? Unutmuşlar gelmeyi...
 
Argeş Koçer: Pispirik herifler. Gölgelerinden korkuyorlar.

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