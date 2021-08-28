İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2021 Cumartesi / 20 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3443
  • EURO
    9,8913
  • ALTIN
    487.616
  • BIST100
    1458.23
Güncel

Terör örgütü PKK'nın inleri imha edildi

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ile yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:56 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:56
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent merkezi kırsalında operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, arazide yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 62 kalaşnikof fişeği, el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4'lü pil bloku, güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 30 cep sobası, 60 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Yapılan arama çalışmalarının ardından sığınaklar jandarma ekiplerince imha edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.