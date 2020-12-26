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Güncel

Terör örgütü PKK'nın inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor

Güvenlik güçleri, Mardin'de terör örgütü PKK'nın dağıttığı sığınaklarında 5 antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ele geçirildi.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 11:36 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:36
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Yıldırım-8" operasyonları kapsamında sözde Kerboran kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 metre yüksekliğinde sığınak tespit edildi.

Sığınaktaki aramada, çuvallara sarılmış 2 antitank, 3 antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Mühimmatlar ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.

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